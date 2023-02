"40 kontra 20": Kinga Zapadka przeraziła fanów nowym zdjęciem. Zabrała głos

Robert Kochanek ponownie musiał zmierzyć się z pytaniem o Kingę Zapadkę, z którą związał się dzięki udziałowi w "40 kontra 20". Para zyskała ogromną popularność, jednak po zaledwie kilku miesiącach rozstali się z hukiem. Teraz fani pytają: Czasami podpatrujesz, co robi Kinga? Chociaż byli kochankowie nie rozstali się w najlepszej atmosferze, Robert Kochanek postanowił zabrać głos. Kinga mu odpowie? "40 kontra 20": Robert Kochanek wymownie o Kindze Zapadce Nie ma wątpliwości, że Kinga Zapadka i Robert Kochanek z "40 kontra 20", nie pałają do siebie sentymentem po rozstaniu. Niedawno, gdy fanka zapytała Kingę z "40 kontra 20" o powrót do Roberta Kochanka, jej odpowiedź nie pozostawiała złudzeń. Uczestniczka nie wspomina swoich poprzednich związków zbyt dobrze. Niedawno Kinga Zapadka opowiedziała o toksycznych relacjach i znęcaniu psychicznym, co zszokowało fanów. Z kolei Robert Kochanek wciąż pozostaje singlem i nie szuka miłości na siłę. Fakt, że nie zakochał się po rozstaniu z uczestniczką "40 kontra 20", skłania fanów do rozmyślań: - Czy czasami podpatrujesz, co robi Kinga? - zapytali nieśmiało - Każdy z nas poszedł w swoją stornę. Nie. - odparł zdecydowanie Robert Kochanek. Zobacz także: "40 kontra 20": Patrycja i Bartek świętują swoją pierwszą rocznicę! Romantyczny wpis Internauci nie mają wątpliwości, że udział w "40 kontra 20" był dla Roberta Kochanka niezłą lekcją życia i zastanawiają się, co najbardziej wyniósł z tej przygody: - Najcenniejsze lekcje po udziale w "40 kontra 20"? - Uwierz mi, że było ich wiele. Ale jedna z nich to umiejętność słuchania... Myślicie, że mógł mieć na myśli inne dziewczyny, którym nie dał szansy w programie? Zobacz...