Natalia Lesz i Bartosz Głowacki poznali się na planie serialu „Plebania“. Podobno niemal natychmiast między nimi zaiskrzyło i już wkrótce zaczęli spędzać z sobą coraz więcej czasu. Głowacki wpadł w sidła piosenkarki na tyle, że zdecydował się na życiowe zmiany.

Aktor do tej pory związany był z Dominiką Kluźniar, z którą ma sześcioletnią córkę. Ale, pojawiły się spekulacje, że to nie przeszkadza mu spotykać się z Lesz. Głowacki póki co nabrał wody w usta. Nie chce komentować znajomości z piosenkarką.

- N-Nie chciałbym tego komentować, ale może wkrótce przyjdzie na to pora – powiedział dziennikowi "Fakt".

Milczy też Natalia Lesz. Czy fascynacja będzie miała ciąg dalszy? A może to tylko spekulacje, a żadnego romansu nie ma?

