Wszystko wskazuje na to, że Natalia Lesz postanowiła rozpocząć wszystko od nowa. Kilka dni temu piosenkarka oświadczyła, że rozstała się z narzeczonym, Bartoszem Głogowskim a zaraz po tym zakończyła swoją współpracę z menagerem, Dariuszem Krupą!

Gwiazda poinformowała o tym na Facebooku, gdzie zamieściła oficjalną informację podpisaną przez nią oraz przez byłego męża Edyty Górniak.

- Informujemy, że w związku z dużą ilością zajęć zawodowych, którym każda ze stron poświęca dużo czasu postanowiliśmy wspólnie z dniem 25.11.2011 zakończyć współpracę w obszarze management artystycznego- czytamy w oświadczeniu.

Czyżby Dariusz Krupa poświęcał zbyt mało czasu Natalii Lesz? A może piosenkarka nie chciała być kojarzona z kimś, kto został oskarżony o to, że nie zajmuje się swoim dzieckiem?

Przypomnijmy, że kilka dni temu sama Edyta Górniak krytykowała Krupę, za to, że „jego czteromiesięczna córka Lea, została pozostawiona wraz ze swoją mamą bez opieki, ani jakiejkolwiek pomocy z jego strony”.



