Lenka i Jan Klimentowie są szczęśliwym małżeństwem. Od dwóch lat ich życie wypełnia też synek- Cristianek, który był długo wyczekiwany przez rodziców. Na co dzień Lenka i Jan mają pod swoją opieką również dwa pieski- Benjamina i Romeo, którzy są traktowani jak członkowie rodziny. Lenka Kliment dodała właśnie nowe zdjęcie wraz z mężem, synem i pieskami i wyjawiła prawdę!

Reklama

Lenka Kliment dzieli się radością

Lenka i Jan Klimentowie zyskali popularność w tanecznym formacie "Taniec z Gwiazdami". Przez lata przeprowadzali gwiazdy przez etapy programu, a Jan Kliment wygrał taneczne show aż trzy razy! Mimo wszystko postanowili zająć się innymi sprawami i obecnie nie są tancerzami w show Polsatu. Swoją uwagę przekierowali na synka. Nie da się ukryć, że jego narodziny to prawdziwa radość dla Klimentów, ponieważ jak sami niejednokrotnie wspominali, długo starali się o potomstwo i przeszli niełatwą drogę, zanim Cristianek przyszedł na świat.

Teraz na profilu Lenki Kliment pojawiło się urocze zdjęcie rodzinne, pod którym tancerka zdradziła, że nie tak łatwo uchwycić wszystkich członków jej rodzinki. Oczywiście, najczęściej na jej profilu można zobaczyć zdjęcia z mężem i synem, jednak tym razem w kadrze załapały się również pieski!

W końcu po długim czasie na jednym zdjęciu wszyscy razem! Ciężko ich wszystkich namówić i złapać - czytamy.

Fani od razu ruszyli do komentowania i komplementowania całej rodzinki.

Wspaniała rodzinka, pozdrawiam Was kochani

Jesteście Państwo cudowną Rodzinką Pozdrawiam Was bardzo serdecznie a Christanka mocno przytulam

Cudna piękna rodzinka - rozpisują się fani.

Niedawno Lenka Kliment wstawiła też zdjęcie z rodzinnej sesji świątecznej. Była świadoma, że to dość wcześnie, jednak przyznała wprost, że nie mogła się powstrzymać, by nie pochwalić się swoim szczęściem. Na zdjęciu uchwycony był jej mąż oraz synek, a cała rodzinka była w doskonałych humorach. Widać, że posiadanie dziecka wniosło w życie Lenki i Janka dużo radości i wszystko, co robią- robią z myślą o synku.

Co ciekawe, tancerze starają się godzić obowiązki domowe i życie rodzinne z karierą zawodową. Mimo że nie są już czynnymi tancerzami w programie Polsatu, to niedawno zatańczyli pokaz w "Tańcu z Gwiazdami". Fani wówczas pisali, że chcieliby, aby małżeństwo wróciło do tanecznego show. Kto wie? Być może podczas 16. edycji Janek i Lenka wezmą pod swoje skrzydła którąś z gwiazd.

Chcielibyście zobaczyć Lenkę i Janka w "Tańcu z Gwiazdami"?

Reklama

Zobacz także: Niesamowite wieści tuż po finale "Tańca z Gwiazdami"! Jest czego gratulować