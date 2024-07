Niedawno do sieci wyciekły zdjęcia Avril Lavigne z ciążowym brzuszkiem. Wywołało to masę plotek w mediach. Okazało się jednak, że są one fałszywym alarmem. Piosenkarka zapewniła, że wcale nie jest w ciąży.



- O mój Boże! To było wczoraj! Wyszłam z chłopakiem z salonu kosmetycznego, w którym zrobiłam sobie paznokcie i miałam na sobie obszerne ponczo. W sieci od razu pojawiły się plotki, że jestem w ciąży. Co za zniewaga! Nie, nie jestem w ciąży! Oczywiście, że nie! - powiedziała zaskoczona Kanadyjka w rozmowie z TMZ.com.



Szkoda. Beyonce miałaby w światowych mediach konkurencję...



