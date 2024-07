Lady Gaga szokuje inaczej. Zamiast tony surowego mięsa, królowa pop, paraduje ulicami Londynu z filiżanką kawy w ręku.

Ubrana na biało ze sznurem pereł od Chanel i w uroczych butach przypominających baletki, Gaga wyglądała naprawdę ciekawie. Całość dopełniała piękna filiżanka, której wzory były łudząco podobne do tych na sukience.

W takim stroju Germanotta udała się na nagranie brytyjskiej wersji programu "X-Factor"

To nie pierwszy raz, kiedy Gaga na ulicy zamiast papierowego kubka, pojawia się z elegancką filiżanką.

Jak Wam się to podoba?

kj



