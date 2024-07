Już za nieco ponad tydzień odbędzie się najważniejsza gala w światowym show-biznesie, czyli rozdanie Oscarów. Statuetki powędrują do największych gwiazd kina (i muzyki) minionego roku. Tradycyjni organizatorzy zadbali, aby w trakcie wydarzenia wystąpiły najważniejsi muzycy. Pisaliśmy już, że swój hit zaśpiewa Adam Levine z Maroon 5.

Teraz poznaliśmy kolejnych wykonawców, wśród których znajduje się Lady Gaga! Wokalistka podczas 87. gali wykona utwór, który będzie hołdem dla zmarłej gwiazdy. Najprawdopodobniej będzie to piosenka "Till is Happens To You". Informacje, który kilka godzin temu podały amerykańskie media, Gaga potwierdziła na swoim Instagramie.

Pozostali ogłoszeni dziś artyści to Jennifer Hudson, John Legend i Rita Ora.

Ciekawe, czy ten występ pozwoli Lady Gadze znów wrócić na szczyty. Po ostatnich porażkach na pewno nie będzie łatwo. Zobacz: Forbes: "Lady Gaga to największa porażka roku"

