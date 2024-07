Lady Gaga zaplanowała na końcówkę tego roku prawdziwe uderzenie - wydała nowy singiel, niebawem premiera jej płyty i seria występów promocyjnych. Już sama okładka albumu wzbudziła wśród internautów mieszane reakcje i dyskusje na temat oryginalności artystki. Przypomnijmy: Lady Gaga pokazała OKŁADKĘ PŁYTY. To na nią czekał cały świat

Reklama

To jednak nie koniec - do kin wchodzi właśnie film "Maczeta Zabija", w którym zobaczymy Gagę w roli femme fatale. Wokalistka opublikowała również na swoim kanale YouTube kolejny utwór z nadchodzącej płyty ARTPOP zatytułowany "Aura", a ilustracją wideo do niego są właśnie ujęcia ze wspomnianego filmu. Widzimy więc gwiazdę wystylizowaną na hollywoodzkiego wampa z bronią w ręku. Sam utwór zaś jest mocno inspirowany klimatem kultowego "Kill Billa", choć nie brakuje w nim nowoczesnej elektroniki.

Lady Gaga z nowym utworem i filmem. W czym sprawdza się lepiej?

Zobacz: Doda walczy o światową nagrodę z Lady Gagą i Madonną!

Zobacz także

Reklama

Lady Gaga nago promuje płytę "ARTPOP":