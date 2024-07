Lady Gaga bardzo intensywnie promuje swój ostatni album "Born This Way", który dzięki atrakcyjnej cenie 99 centów jest najlepiej sprzedającą się płytą roku na świecie. Krążek ukazał się z końcem maja, a amerykańska gwiazda już wylansować trzy przeboje, do których właśnie dołączył czwarty. Jest to piosenka "Yoü and I" skomponowana na bazie sampli z legendarnego hitu zespołu Queen "We Will Rock You".

Reklama

Teledysk do piosenki, tak samo jak poprzednie produkcje Lady Gagi obfituje w kontrowersyjne sceny, kreacje rodem z kosmosu i wylansowane przez nią samą kolorowe włosy. Co ciekawe, Gaga odsłania również swoje męskie alter ego - Joe Calderone, którym pozuje też na okładce singla "Yoü and I".

Znaleźliśmy też pewne elementy charakterystyczne dla... Dody. Jakie? Gagę przebraną za syrenę, Gagę - ptaka i Gagę - elfa.

Myślicie, że Germanotta skopiowała ostatnie pomysły Rabczewskiej?

Okładka singla "Yoü and I":

Zobacz także

Reklama

chimera