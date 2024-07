Film "La La Land" z Ryanem Goslingiem i Emmą Stone w rolach głównych właśnie potwierdził to, o czym wielu mówiło od dawna. Film w reżyserii Damiena Chazelle'a jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia Oscara dla najlepszego filmu roku. Ceremonia rozdania Oscarów już 26 lutego, a póki co, na wczorajszej gali rozdania Złotych Globów "La La Land" został nagrodzony statuetką dla najlepszego komedii lub musicalu. Oprócz tego "La La Land" zgarnął jeszcze sześć innych Złotych Globów za najlepszą reżyserię, scenariusz, muzykę, piosenkę, a Złote Globy otrzymali też występujący w "La La Land" w rolach głównych Ryan Gosling i Emma Stone. Film w polskich kinach już od 20 stycznia.

"La La Land" opowiada historię Mii (Emma Stone) i Sebastiana (Ryan Gosling). Mia to aktorka na dorobku, która w pogoni za karierą odwiedza kolejne castingi w międzyczasie pracując jako kelnerka. Sebastianowi też się nie wiedzie. Chłopak marzy o otworzeniu własnego klubu jazzowego grając do kotleta w podrzędnej knajpce, z której zresztą zostaje zwolniony. Sfrustrowani własnym życiem, które nie układa się tak jakby tego chcieli, spotykają się pewnego dnia i nic nie zapowiada, że Mię i Sebastiana coś połączy. Jest inaczej, a ich miłość będzie motorem napędowym zmian nie tylko w ich życiu prywatnym, ale i zawodowym.

Za kamerą "La La Land" stoi Damien Chazelle, dla którego wielkie kino to nie pierwszyzna. Reżyser ma już na swoim koncie jedną z największych niespodzianek ceremonii rozdania Oscarów ostatnich lat, brawurowy "Whiplash". W "La La Land" po raz kolejny powraca do tematu muzyki i po opowieści o ambitnym perkusiście serwuje ekscytujący musical, w którym coś dla siebie znajdą zarówno fani klasycznych musicali z lat 50. ubiegłego wieku, jak i miłośnicy współczesnego kina. Na sukces filmu pracują nie tylko kolorowa oprawa wizualna, wpadające w ucho melodie i ekscytująca choreografia, ale przede wszystkim Ryan Gosling i Emma Stone, dla których nie jest to pierwszy raz, gdy spotykają się na ekranie. Wcześniej można ich było już obejrzeć w "Kocha, lubi, szanuje" i "Gangster Squad". Wszystko jednak wskazuje na to, że "La La Land" będzie ich największym hitem. Wiele okaże się już 26 lutego podczas ceremonii rozdania Oscarów. Polski widz o magii "La La Land" będzie mógł się przekonać już od 20 stycznia, kiedy film Chazelle'a wchodzi do kin.

