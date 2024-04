16 kwietnia to wyjątkowa data dla Piotra Gąsowskiego, bowiem tego dnia obchodzi swoje urodziny. Tym razem jest to szczególnie ważny dzień, ponieważ aktor kończy okrągłe 60. lat! Takiego wydarzenia nie mogła przemilczeć jego była partnerka, Hanna Śleszyńska, która poświęciła Gąsowskiemu swój najnowszy post na Instagramie. Co takiego napisała?

Hanna Śleszyńska wymownie o Piotrze Gąsowskim

W ostatnich tygodniach o Piotrze Gąsowskim znów jest dość głośno, a to dlatego, że powrócił do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", tyle że w roli jurora! Raptem kilka miesięcy temu aktor odszedł z show w cieniu niemałej afery, solidaryzując się z przyjaciółką, Katarzyną Skrzynecką, która także raz jeszcze ma okazję wystąpić w formacie.

Dziś jednak to nie przygotowania do kolejnego odcinka zaprzątają głowę Piotra Gąsowskiego, a coś zupełnie innego. 16 kwietnia wypadają bowiem jego urodziny, które w tym roku są okrągłe, bo 60.! Aktor już wczoraj rozpoczął świętowanie, przy czym towarzyszyli mu najbliżsi. Teraz natomiast życzenia postanowiła złożyć mu jego była partnerka, Hanna Śleszyńska, z którą spędził aż 14 lat.

Piotr Gąsowski

Hanna Śleszyńska opublikowała serię "kompromitujących" Piotra Gąsowskiego zdjęć, a pod nimi zamieściła poruszający wpis:

Dzisiaj 60. urodziny obchodzi nasz Kochany Gąs, czyli Piotr Gąsowski. Gąsie, chociaż tytuł Twojej książki brzmi ''Co mi w życiu nie wyszło'', to tak naprawdę wyszło Ci przez te lata bardzo wiele... Masz, jak to Twoja córka Julka mówi, ''najwspanialszą na świecie, patchworkową rodzinę'' i mnóstwo przyjaciół wokół siebie. Życzę Ci dużo zdrowia i pomyślnych wiatrów (jakiekolwiek masz na myśli). Kochamy Cię GĄS

Wzruszający post nie pozostawił żadnych złudzeń, że Piotr i Hanna, choć od dawna nie są już razem, wciąż są dla siebie najbliższymi przyjaciółmi. Już niejednokrotnie mogliśmy przekonać się, że udaje im się utrzymać wręcz wzorowe relacje, które pozwalają im chociażby latać na wspólne wakacje!

Z okazji urodzin także i my składamy Piotrowi Gąsowskiemu najszczersze życzenia!

