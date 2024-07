Kolejny pokaz topowych polskich projektantów za nami. Tym razem plejada gwiazd zjawiła się na prezentacji wiosenno-letniej kolekcji duetu paprocki&brzozowski.

Najlepiej wśród gwiazd wyglądała koncertująca zagranicą Kasia Sowińska. Celebrytka w długiej kreacji przeszywanej złota nitką wyglądała naprawdę ładnie. Podobnie jak Ewa Pacuła. Mimo, że prezenterka nie zdecydowała się na suknię, to w eleganckim, a zarazem ekstrawaganckim komplecie wyglądała szałowo. Koszula z żabotem, połyskująca spódnica w odcieniu zieleni i mała kopertówka paprocki&brzozowski dla Lilou to prawdziwy hit!

Nieco gorzej wypadła Ola Kwaśniewska. Gwiazda w rozkloszowanej sukience wyglądała dosyć bezkształtnie. Za to Anna Mucha w różowej kreacji przykuła uwagę wszystkich obecnych. Aktorka do obcisłej koktajlowej sukienki założyła kapelusz, którego nie powstydziłaby się żadna brytyjska arystokratka. Jednak, czy był to dobry wybór na pokaz mody? Jesteśmy ciekawi, co na to ci którzy musieli siedzieć za nią podczas pokazu.

