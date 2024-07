"Must Be The Music. Tylko Muzyka" jest aktualnie najpopularniejszym talent show w Polsce. Program, który doczekał sie już siedmiu edycji wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród widzów jak i samych wykonawców. Kilka tygodni temu przed jurorami zaprezentowała się Asia Ash. Przypomnijmy: Znana wokalistka zachwyciła na castingu do MBTM

Swój talent postanowił również zaprezentować wokalista o pseudonimie Frenchy. Marc Mavambu bo tak ma na imię jest prywatnie kuzynem gwiazdy konkurencyjnej stacji, Patricii Kazadi. Kiedy miał 15 lat nagrał ze swoją znaną siostrą jeden ze swoich pierwszych singli.

Patricia również próbowała swoich sił jako wokalistka, w ubiegłym roku wydała album "TRIP", który nie zebrał zbyt przychylnych komentarzy. Teraz natomiast nagrywa materiał na drugi krążek.

Czy jego talent przewyższa umiejętności Patricii? O tym przekonamy się w niedzielę.

