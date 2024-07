W najbliższym odcinku "Tylko Muzyka. Must Be The Music" fanów polskiej muzyki czeka ogromna niespodzianka. Na scenie zaprezentuje się wokalistka mająca na koncie miliony odsłon na youtube oraz nagrodę EMA w kategorii "Nowa twarz".

Asia Ash, bo o niej mowa, zaprezentuje przed jurorami swoje nowe rockowo-klubowe oblicze. Wokalistka, która ma na koncie ponad 200 zagranych koncertów u boku najlepszych DJ-ów w Polsce, wciąż nie może odnieść sukcesu w tym, w czym czuje się najlepiej, czyli muzyce, która jak sama mówi jest jej największą miłością i to jej podporządkowała całe życie. Przed jurorami wzięła na warsztat wielki przebój Janis Joplin "Move Over".

Czy udział w popularnym show będzie dla niej trampoliną do kariery?

