Podkreślanie talii za pomocą paska polubiłyśmy już kilka sezonów temu. Tej jesieni paski nadal trzymają się mocno. Nosimy je do sukienek i spódnic, ale także do bluzek, swetrów i płaszczów. Może być cienki, może być gruby - ważne by znajdował się w talii a nie na biodrach.

Paski mają jedną cudowną właściwość - wystarczy umieścić je w talii, by jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, natychmiast ją wyszczuplić!

Zobacz przegląd, naszym zdaniem, najciekawszych pasków z polskich sklepów.

Więcej pasków i porad jak je nosić znajdziesz w najnowszym numerze magazynu Flesz!

kj

