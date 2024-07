Natalia Kukulska w ciąży nie zamierza rezygnować z pracy. Gwiazda nie tylko będzie występować w najnowszej edycji programu "The Voice of Poland", ale również ma inne plany zawodowe. W tym samym czasie będzie dawać koncerty oraz nagrywać swoją nową płytę. Jej trzecie dziecko ma przyjść na świat na początku przyszłego roku. A do kiedy Natalia Kukulska będzie pracować? Okazuje się, że bardzo długo!

Do połowy grudnia mam zaplanowane, podpisane kontrakty koncertowe. Dziać się będzie bardzo dużo. Mam nadzieję, że to udźwignę - powiedziała piosenkarka w wywiadzie dla Party.pl.

Co jeszcze powiedziała? Obejrzyjcie wideo!

Aktywna przyszła mama! Brawo!