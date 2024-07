Dopiero zakończyła się edycja trzeciej części "Tańca z gwiazdami", a w mediach już huczy o kolejnej edycji. W Internecie pojawiła się lista uczestników, którzy mieliby wziąć udział w kolejnym tanecznym show. Zobacz: Znamy listę uczestników "Tańca z gwiazdami 4". W sieci pojawił się przeciek

Pojawiło się na niej m.in. nazwisko Natalii Kukulskiej, które dla wielu osób było wielkim zaskoczeniem. Gwiazda rzadko udziela się w mediach, wybiórczo pojawia się na imprezach, a tym bardziej nie udziela się w tego typu programach rozrywkowych. Okazuje się, że artystka nic nie wie o swoim rzekomym udziale w programie. Kukulska tak napisała na swoim profilu na Facebooku:

Ogłoszono tajną listę uczestników Tańca z Gwiazdami... Zanim kolejne tabloidy rozpiszą się o moim udziale w tym programie, informuję, że jest to kompletna bzdura. Jeśli myślicie, że ktokolwiek pofatygował się by sprawdzić tę informację u mnie czy menedżera, będziecie zaskoczeni... Co chcą to piszą... Albo lista jest tak tajna, że nawet nie ujawniłam tego udziału sama przed sobą... miłego dnia!