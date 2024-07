Ślub Marka Kondrata i Antoniny Turnau wywołał w mediach wiele kontrowersji. Wszystko za sprawą tego, że aktor jest starszy od swojej żony o 40 lat! Najbardziej niepocieszony ślubem tych dwojga był Grzegorz Turnau, który nie do końca akceptuje wybór swojej córki. Na łamach "Polityki" z tego faktu zażartował Kuba Wojewódzki:

Oto prawdziwy medialny proces poszlakowy. Podobno Marek Kondrat wziął ślub. Podobno z Antoniną Turnau. Podobno w Krakowie, i to w barze z winami. Podobno pan młody był w dresie i z brodą, a panna młoda bez jednego i drugiego. Podobno Grzegorz Turnau śpiewał bardzo smutne piosenki. Nie. To ostatnie to podobno prawda.