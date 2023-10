Hit. Kuba Wojewódzki nagle wygadał się o ślubie. "W moim życiu nastąpił taki przełom"

Kuba Wojewódzki zaskoczył wyznaniem o ślubie. Czy on i Anna Markowska niebawem powiedzą sobie "tak"?

Kuba Wojewódzki już jakiś czas temu nabrał dystansu do dzielenia się życiem prywatnym na forum i teraz raczej niechętnie to robi. Mimo to niedawno zrobił wyjątek, a podzielił się nie byle czym, bo wyznaniem na temat ślubu!

Kuba Wojewódzki jednak weźmie ślub?

Gości w polskim show-biznesie od lat, a nawet został okrzyknięty "królem TVN" - Kuby Wojewódzkiego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jego kariera i życie prywatne stale są opisywane w prasie, choć trzeba przyznać, że to drugie budzi zdecydowanie większe zaciekawienie.

Fani zdaje się przywykli do frywolności 60-latka, który do tej pory raczej unikał stałych związków, a już na pewno daleki był od założenia rodziny. Zawsze wymijająco i żartobliwie odnosił się do pytań o partnerki, dzieci czy ślubne plany, dając wyraźnie do zrozumienia, że raczej nie zamierza się ustatkować.

Niedawno zapanowało jednak wokół niego niemałe zamieszanie - Kuba Wojewódzki pokazał, jak przytula niemowlaka, a niektórzy zaczęli zastanawiać się, czy to aby nie jego dziecko. W komentarzach posypały się gratulacje i stwierdzenia, że maleństwo jest do niego podobne, ale dziennikarz nie odniósł się do tych wpisów.

Równie głośno natomiast jest też o jego związku z młodszą o 29 lat modelką, Anną Markowską, z którą spotyka się od roku. Para coraz chętniej pokazuje się razem, co z kolei rodzi coraz więcej pytań o plany na przyszłość. Z takowymi Kuba musiał się zmierzyć w swoim ostatnim odcinku, w którym gościem była Monika Olejnik.

Rozmowa zaczęła się niewinnie, bo od urlopu tacierzyńskiego, a wtedy dziennikarka postanowiła wykorzystać nadarzającą się okazję i pociągnąć kolegę po fachu za język.

Kiedy się ożenisz, Kubo? - dopytywała.

Chociaż początkowo Kuba nie był zbyt chętny do opowiadania o życiu prywatnym, nagle wszystkich zaskoczył wyznaniem. Zamiast krótkiego żartu czy ucięcia tematu, co ma w zwyczaju, on przyznał, że ostatnio myślał o ślubie!

Skoro już pytasz, to ostatnio w moim życiu nastąpił takim przełom, że pomyślałem sobie - jeżeli moja partnerka będzie chciała, to się z nią ożenię. Mało tego, i to z nią! - wyznał.

Wygląda więc na to, że Kuba Wojewódzki traktuje Annę Markowską bardzo poważnie.