Jarosław Kuźniar odszedł ze stacji TVN24, gdzie prowadził program “Wstajesz i wiesz” i został nowym prowadzącym “Dzień dobry TVN”. Jego przejście do stacji skomentował w swoim nowym felietonie dla „Polityki” Kuba Wojewódzki:

“To jest transfer dekady. To tak, jakby Cristiano Ronaldo trafił do Chełmianki Chełm. Jarosław Kuźniar, najbardziej oglądany i najbardziej znienawidzony dziennikarz TVN24, odszedł ze stacji informacyjnej i trafił do “Dzień dobry TVN”. Ciekawy awans. Od “Wstajesz i wiesz” do programu, w którym tylko wstają”