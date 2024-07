Kuba Wojewódzki pochwalił się zdjęciem z Korą. Fotografia, którą pokazał na Instagramie została wykonana w 1993 roku, kiedy to gwiazdor TVN prowadził program "Halo - Gramy". Fani byli zachwyceni. W sieci pojawiło się wiele komentarzy, w których wspominali show sprzed lat.

Oglądałam pamiętam jak do wygrania były zegarki "pewnej firmy" i w ramach ich promocji rzucałeś nimi po studiu, robiłyśmy z koleżanką plakat dla Ciebie, ale nigdy go nie wysłałyśmy, ostatnio też wzięło mnie na wspominki i go odnalazłam !!! szok jak to dawno temu było

Oglądałem! Zawsze chciałem wygrać kasetę! :)