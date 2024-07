Ostatnio bardzo głośno jest o konflikcie pomiędzy znanymi gwiazdami TVN’u. Mowa oczywiście o Kindze Rusin oraz Kubie Wojewódzkim, który jako pierwszy wypowiedział słowa krytyki pod adresem popularnej dziennikarki. Zobacz: Wojewódzki obraża Rusin: Bije rekordy arogancji.

Tym oto sposobem na dobre rozpoczęła się wojna na słowa. Kinga Rusin, jako doświadczona dziennikarka, postanowiła nie dać się zdominować Wojewódzkiemu. Na swoim blogu zabrała głos w tej sprawie. Przypomnijmy: "Błazen i arogancki buc"

Po stronie dziennikarki opowiedziało się wiele osób. Odwagi gratulowała jej m.in. Karolina Korwin-Piotrowska, Robert Kozyra czy Maja Sablewska. Mieliśmy nadzieję, że Wojewódzki przestanie obrażać koleżankę z pracy. Niestety. Konflikt nie został zażegnany.

W swoim felietonie dla "Polityki" showman ironicznie wypowiedział się o małżeństwie Kingi Rusin z Tomaszem Lisem. Tym razem odniósł się do sukni ślubnej, którą dziennikarka przekazała na aukcję dla WOŚP, po czym namawiała mężna do jej kupna:

- Kinga Rusin lubi radośnie wspominać swe małżeństwo z Tomaszem Lisem. A to coś wspomni o słabym seksie, a to o znikomych walorach lub chęci samobójstwa. Ostatnio Kinga oddała na aukcję WOŚP suknię ślubną, proponując, by były małżonek ją nabył, a następnie spalił. Jak widać, w niektórych przypadkach słowa przysięgi „i nie opuszczę cię aż do śmierci” można uznawać za groźbę.