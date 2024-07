Po niedawnej niedyspozycji zdrowotnej Edyty Górniak nie ma już śladu! Gwiazda znów gra koncerty w ramach trasy „Love2Love”, na których daje z siebie wszystko! Mimo to przyjaciele wokalistki wciąż martwią się o jej stan zdrowia. Stwierdzili nawet, że byłoby wspaniale, gdyby Edyta znów się zakochała i miała u swojego boku kogoś, na kim mogłaby polegać w każdej sytuacji. Co na to sama Górniak?

Każdą chwilą dnia staram się gospodarować tak, by niosła radość, a całą swoją uwagę poświęcam twórczości, Allanowi i światu. W moim życiu nie ma miejsca na samotność. Mogłabym wręcz ponarzekać, że mi jej brak. W ogóle nie mam czasu myśleć o mężczyznach – przyznała w rozmowie z „Party” Edyta Górniak.

Okazuje się jednak, że u boku Edyty jest już ktoś, kto wyznał jej dozgonną miłość! Kto? To syn wokalistki Allan. Ostatnio chłopiec zdobył się na wzruszające wyznanie. „Jestem już na tyle duży, że mogę się tobą opiekować i nie opuszczę cię już ani na krok”, wyznał mamie. I… słowa dotrzymał, bo teraz towarzyszy Edycie, kiedy tylko może. Także na próbach i podczas koncertów.

