Nowy format na antenie Polsatu, "Celebrity Splash" wzbudza wiele emocji. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się osoba Danuty Stenki jako jurora. Ta decyzja wywołała falę krytyki, ale za aktorką wstawiła się Nina Terentiew. Zobacz: Terentiew o udziale Stenki w Celebrity Splash: Korona z głowy jej nie spadnie!

Za nami właśnie pierwszy odcinek premierowego show. Po wykonaniu trudnych i wymagających skupienia skokach do wody z programem pożegnały się trzy osoby, które otrzymały najmniejszą punktację od widzów i od jurorów. Są to: Przemysław Saleta i Ilona Felicjańska, która wedlug klasyfikacji jurorów zajęła drugie miejsce. Po dogrywce z Andrzejem Młynarczykiem do kolejnego odcinka przeszła Ola Ciupa znana z teledysków Donatana. Najwięcej głosów od publiczności zdobył Adam Kraśko, który zasłynął dzięki programowi "Rolnik szuka żony.

