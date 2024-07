1 z 7

Księżna Kate pojawiła się na niedzielnej mszy w jednym z londyńskich kościołów. Żona księcia Williama wybrała na tę okazję bardzo stylowy zestaw - jasnoniebieski płaszcz, czarny toczek, a do tego granatowe, zamszowe szpilki. Wyglądała bardzo elegancko i z klasą. Przed wejściem do kościoła rozmawiała z kilkoma osobami i widać było, że jest w świetnym humorze. Czyżby księżna nie martwiła się plotkami o kryzysie w jej małżeństwie?

Księżna Kate i książę William rozwodzą się?

Ostatnio pojawiły się plotki, że książęca para przechodzi poważny kryzys i myśli nawet o rozwodzie! Dlaczego? Podobno William zakochał się w tacierzyństwie i marzy o kolejnym dziecku, a Kate chciałaby zająć się wypełnianiem królewskich obowiązków oraz wychowywaniem ich dwójki dzieci. William jednak wciąż ją namawia na powiększenie rodziny, dlatego para nie może dojść do porozumienia w sprawie ich dalszych planów. Nikt z rodziny królewskiej nie skomentował jednak tych doniesień medialnych, a Kate podczas niedzielnej mszy była w doskonałym humorze, dlatego wszystko wskazuje na to, że były to tylko plotki.