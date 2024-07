Księżna Cambridge na imprezę “The Sun Military Awards” w Londynie założyła piękną aksamitną suknię projektu Alexandra McQueena.

Żona księcia Williama na wczorajszym przyjęciu wystąpiła w czarnej sukni do ziemi z rozkloszowanym dołem. Kreacja pięknie układała się wraz z każdym ruchem, co nadawało jej właścicielce gracji.



Jak widać księżna Katarzyna ma słabość do projektów sygnowanych jego nazwiskiem, gdyż po raz kolejny wybrała kreację McQueena!



Pamiętajmy, że jej suknia ślubna wyszła spod igły Sary Burton, która po samobójczej śmierci projektanta objęła stołek dyrektora kreatywnego marki.



A jak Wy oceniacie księżną w projektach tego wielkiego Brytyjczyka?



jm

