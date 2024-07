Brytyjska rodzina królewska pokazała oficjalne zdjęcia z niedzielnego chrztu księżniczki Charlotte. Opublikowano cztery fotografie, których autorem jest słynny fotograf - Mario Testino. Pierwsze dwa zdjęcia są bardziej oficjalne - jedno grupowe z królową Elżbietą i innymi członkami rodziny królewskiej, a drugie - rodzinki Williama w komplecie. Dwie pozostałe fotografie to mniej oficjalne zdjęcie księżnej Kate z córką oraz księcia Williama z synem. Wszystkie zdjęcia są świetne! Zobacz też: Na chrzcinach księżniczki Charlotte podano wyjątkowy tort. Miał 4 lata!

Reklama

Nie da się jednak nie zauważyć, że brakuje na nich brata księcia Williama - księcia Harrego. Dlaczego nie uczestniczył on w chrzcie swojej bratanicy? Książę przebywa obecnie w trzymiesięcznej podróży w Afryce, więc wspólnie zadecydowano, że nie ma sensu, aby przyjeżdżał specjalnie na chrzest. Kate i William nie wybrali księcia Harrego na ojca chrzestnego małej Charlotte. To już drugi razy, gdy ominął go ten zaszczyt. Harry nie jest również chrzestnym księcia Geroge'a. Myślicie, że między braćmi istnieje jakiś skryty konflikt?

Zobacz na Polki.pl: Niecodzienny widok: książę Harry i książę William razem

Zobacz także