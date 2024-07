Nicolas Prusiński znany jest szerszej publiczności z piątej edycji programu Big Brother. Jego obecność w domu Wielkiego Brata wywoływała wiele kontrowersji, a to dlatego, że Nicolas jest transseksualistą - urodził się kobietą, by dopiero kilka lat temu przejść przemianę. Nie przeszkadza mu to jednak w osiąganiu sukcesów. Przypomnijmy: Sławny transseksualista jest trenerem gwiazd. Teraz chce pracować z Dodą

Okazuje się, że niedługo o Nikolasie znów może być głośno. Celebryta pracuje nad książką, która będzie jego autobiografią. Co w niej znajdziemy? Prusiński zapewnia, że jej motywem przewodnim będzie sport i droga na szczyt. Nie zabraknie jednak tematu zmiany płci, który jest kluczowym punktem jego przeszłości.

Będzie to biografia związana z moim życiem, związana ze sportem, związana z tym, co ja musiałem przejść, żeby dojść do takiego szczytu jako trener. Myślę, że będzie interesująca i na wiosnę w następnym roku powinna wyjść. Pracuje nad tą książką z panią Anitą Nawrocką, która pisze, która zadaje mi pytania, razem ze mną jakby wracała do mojej przeszłości. Przechodziłem zmianę płci kilka lat temu i na tym tle również będzie ta książka, oczywiście powiązana ze sportem - zapowiada w rozmowie z agencją LifeStyle.Newseria.pl Prusiński.

Transseksualny trener osobisty ma w swoim CV kilka imponujących nazwisk, które trenowały pod jego okiem, m.in. Jennifer Rush, Sinead O'Connor czy Til Schweiger. Również o nich przeczytamy w książce, co ma dać nadzieję ludziom na to, że nawet z opresji można wyjść na ścieżkę sukcesu.

Może pomóc ludziom. Może pokazać, ze jak się ma kłopoty życiowe i człowiek myśli, że nie może przejść przez to wszystko, myślę, że może dodać otuchy, siły i motywacji. Ogólnie zawsze chciałem napisać coś o mojej historii sportowej, a jedno drugiego nie wyklucza i ani się tego nie wstydzę, ani nie boję - dodaje Nicolas.

Kupicie książkę Nicolasa? Jego historia jest warta opowiedzenia?

