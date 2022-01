"Hotel Paradise" Adam Radziszewski z 1. edycji wydaje książkę o seksie "Mam 10 lat doświadczenia"

Adam Radziszewski był jednym z uczestników pierwszej edycji "Hotelu Paradise", i budził w programie spore emocje. Udział w show przyniósł mu popularność, którą uczestnik z powodzeniem utrzymuje do dziś. W miłosnym show TVN Adam nie znalazł prawdziwej miłości. Bohater "Hotelu Paradise" uważa, że posiada odpowiednią wiedzę, by napisać książkę o związkach damsko-męskich i planuje... książkę o seksie. Nie będzie to powieść w stylu "365 dni" a "poradnik, pamiętnik i nowela" dzięki której panie i panowie poznają sposoby na udane życie seksualne.

"Nieskromnie mówiąc, wiem, czego potrzebują kobiety" - przyznaje Adam.

"Hotel Paradise 1" Adam Radziszewski stworzy książkę o seksie "Będzie miała 12 rozdziałów"

Adam Radziszewski zapisał się w pamięci widzów jako bardzo pewny siebie gracz. Warto zaznaczyć, że podczas 1. edycji "Hotelu Paradise" uczestnicy dopiero odkrywali jak grać w tę grę, której stawką była miłość, pieniądze i sława. Adam zaś nie bał się podejmować rękawicy. Już na samym początku stworzył układ z Olą, dzięki któremu miał nadzieję dotrwać do finału. Po nagłym odpadnięciu dziewczyny musiał zweryfikować swoje plany i uczestnik postanowił pogłębić relację z Martyną. To właśnie Adam i Martyna zdecydowali się na pierwsze w historii programu zbliżenie przed kamerami. Niestety wspólna noc dała do zrozumienia Adamowi, że Martyna to nie ta, i choć uczestniczka w nim się zakochała, on zdecydował się na relację z Violą, z którą dotrwał aż do półfinału.

Teraz były uczestnik "Hotelu Paradise" swoją wiedzę uczestnik chce przełożyć na książkę o tematyce erotycznej. W rozmowie z "cozadzień.pl" wyjawił, że - mimo młodego wieku - naprawdę ma wiele do powiedzenia na temat seksu:

- Ktoś z boku mógłby sobie pomyśleć, że mogę niewiele wiedzieć na temat seksu i erotyki, skoro mam dopiero 26 lat. Ale jeżeli ktoś wcześnie zaczął i w erotyce przeżył tyle, co ja przez praktycznie 10 lat mojego doświadczenia, to jestem w stanie stwierdzić, że mogę napisać bardzo dobrą książkę. Nie chcę, żeby ktoś ją przeczytał i szybko o niej zapomniał. Robię ją po to, żeby komuś pomóc, być może na nowo odkryć ogień w relacji - wyjaśnia Adam Radziszewski.

Uczestnik "Hotel Paradise 1" wyjaśnia, że chce, by dzięki jego książce ludzie bardziej otwarcie rozmawiali o seksie, a pary przełamywały tabu i śmiało dzieliły się swoimi potrzebami. Okazuje się, że uczestnik pasjonuje się tym tematem od wielu lat:

- Nie chcę mówić, że całe moje życie opiera się na seksie, bo oczywiście to nie tak. Ale dla jednego człowieka pasją jest sport czy bieganie. Robią to codziennie, myślą o tym, zapisują sobie różne swoje wyniki - dla mnie erotyka jest czymś takim. To jest po prostu moja pasja, o której myślę cały czas.

Uczestnik przewiduje, że w jego dziele będzie aż 12 rozdziałów obejmujących tematy seksu w związku, seksu na jedną noc, czy tak zwanego "sex with benefits" czyli relacji opartej jedynie na zbliżeniach seksualnych. Adam Radziszewski chciałby, by w książce znalazła się także jego wiedza na temat "czego pragną kobiety":

- W kolejnym rozdziale chciałbym opisać "Czego pragną kobiety". Mówię tutaj o aspekcie fizycznym i mentalnym. Panie doskonale wiedzą, czego pragną. Nieskromnie mówiąc, mogę się pochylić nad tym rozdziałem dlatego, że wiem, czego pragną kobiety. Wiem, jak chcą być traktowane, na jakiej grze wstępnej i seksie im zależy. Poznałem kobiety o różnych fascynacjach, różnych fantazjach, a nawet dewiacjach. Myślę, że to będzie rozdział, który będzie miał najwięcej stron - mówił Adam Radziszewski w rozmowie z "cozadzien.pl"

Uczestnik zauważa także, Polacy potrzebują edukacji seksualnej i ważną wiedzę na taki temat także chce w swojej książce ująć. Adam Radziszewski marzy także, by stworzyć bądź prowadzić program telewizyjny, który edukowałby seksualnie, a jednocześnie uczyłby "pikanterii".

Myślicie, że Adama czeka sukces na rodzimym, literackim rynku?

" Hotel Paradise 1" Czy Adam Radziszewski ma dziewczynę?

Adam Radziszewski przyznał, że nie jest mu łatwo się zakochać, a nawet sądzi, że nigdy już tego nie zrobi. Uczestnik 1. edycji show TVN 7 przez lata pracował na bramce w wielu klubach i jak przyznał, widział wiele, zbyt wiele... Przez swoje doświadczenia nie byłby w stanie zaufać kobiecie:

- Jestem singlem, więc nikogo w moim życiu nie ma. Jeśli chodzi o serducho, to jest to dla mnie generalnie ciężki temat. Dochodzę powoli do wniosku i godzę się z tym, że chyba nie potrafię kochać. Przez kilka lat pracy w klubach widziałem to, czego nie powinien widzieć mężczyzna myślący o założeniu rodziny. Wiele kobiet do mnie podchodziło, proponowało różne, bardzo intymne rzeczy, mając obrączkę na palcu, będąc narzeczoną czy dziewczyną. Naprawdę nie zliczę tego wszystkiego, więc kwestia zaufania do kobiet jest z mojej strony bardzo naruszona - powiedział w wywiadzie dla "cozadzien.pl" Adam Radziszewski.

Adam Radziszewski przyznał, że nie byłby w stanie związać się z kimś na stałe, jednak jak mówi, nie zdarzyło mu się jeszcze zakochać...