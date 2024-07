Pierwszy odcinek XIII edycji amerykańskiego "Tańca z gwiazdami" za nami. Oczy całych Stanów Zjednoczonych głównie skierowane był na budzącego wiele kontrowersji w okół swojej transseksualnej osoby, Chaza Bono.

Jeśli mamy być obiektywni to musimy przyznać, że w widywaliśmy lepsze cza-cze. Z drugiej strony nie była ona wcale taka zła, szczególnie że transseksualny syn Cher do szczupłych nie należy, a co więcej niedawno wyszedł ze szpitala, gdzie wycięto mu kobiece piersi.



Występ Chaza i Lacey Schwimmer został doceniony przez trzyosobowe jury i nagrodzony 17 punktami. Publiczność przyjęła parę owacjami na stojąco dzięki czemu możemy mu wróżyć świetlaną przyszłość w tanecznym show.



Myślicie, że Chaz zdobędzie kryształową kulę? Niżej mała podpowiedź.

