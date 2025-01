"Ostry dyżur" jest bez wątpienia najbardziej kultowym serialem medycznym wszech czasów, a George Clooney, który grał w nim jednego z lekarzy rozkochał w sobie damską część widowni. Teraz hitowy "Ostry dyżur" ma mocną konkurencję i jest nim serial "The Pitt", który w styczniu trafił na platformę Max i od tego czasu nie opuszcza pierwszej trójki najpopularniejszych seriali. W rankingu IMDb ma ocenę 8,3, co jest naprawdę dużym sukcesem, a teraz został doceniony przez polskich widzów. To już pewne, że "The Pitt" ma szansę zdeklasować "Ostry dyżur"!

O czym jest serial "The Pitt"?

„The Pitt” to nowy serial medyczny platformy Max, który zadebiutował 9 stycznia 2025 roku. Akcja rozgrywa się na oddziale ratunkowym szpitala w Pittsburghu, gdzie personel medyczny mierzy się z codziennymi wyzwaniami, ratując życie pacjentów w trudnych warunkach. "The Pitt" dopiero buduje swoją pozycję na rynku. Fani medycznych produkcji doceniają jego świeże podejście, intensywność i realistyczne ukazanie pracy lekarzy w czasie pandemii. Serial stawia na maksymalny realizm, w tym brutalność pracy lekarzy i emocjonalne skutki pandemii COVID-19. Tematyka traumy i retrospekcje dodają dramaturgii, a jednocześnie pozwalają lepiej zrozumieć bohatera głównego.

Głównym bohaterem jest dr Michael Robinavitch, znany jako Robby, w którego wciela się Noah Wyle, aktor znany z roli dr Johna Cartera w kultowym serialu „Ostry dyżur”. Gwiazdor za rolę w tym serialu został nominowany do nagrody Emmy. Robby to doświadczony lekarz z trudną przeszłością, zmagający się z osobistymi wyzwaniami i traumami po pandemii COVID-19.

Serial wyróżnia się unikalną strukturą – każdy z 15 odcinków odpowiada jednej godzinie z 15-godzinnego dyżuru dr Robby’ego, co pozwala widzom na głębsze zanurzenie się w realia pracy na oddziale ratunkowym. Widzowie obserwują dynamiczne i emocjonujące sytuacje, z jakimi na co dzień mierzą się lekarze, pielęgniarki oraz studenci medycyny.

Co odróżnia serial „The Pitt” od "Ostrego dyżuru"?

Choć „The Pitt” porównywany jest do „Ostrego dyżuru”, twórcy wprowadzili nowe elementy, takie jak retrospekcje z okresu pandemii, które pogłębiają postać dr. Robby’ego, ukazując jego zmagania z traumami i wyzwaniami zawodowymi. Serial skupia się na realistycznym przedstawieniu codziennych przypadków medycznych oraz relacji między personelem szpitala, oferując świeże spojrzenie na dramaty rozgrywające się na oddziale ratunkowym. „The Pitt” dostępny jest na platformie Max, a nowe odcinki emitowane są co tydzień.

"The Pitt" zdeklasuje "Ostry Dyżur"?

„The Pitt” i „Ostry dyżur” różnią się przede wszystkim skalą opowieści i podejściem do fabuły. „The Pitt” skupia się na jednej postaci i jednym dyżurze, oferując bardziej intensywne i kameralne spojrzenie na medycynę. Z kolei „Ostry dyżur” ukazywał szerokie spektrum tematów i rozwijał wiele postaci, co przyciągało widzów przez lata. Oba seriale łączy jednak nacisk na emocje, realizm i ukazanie wyzwań, z jakimi mierzą się pracownicy ochrony zdrowia. Nowa propozycja serialu medycznego do wielka gratka dla fanów tej tematyki. Choć widzowie po "Ostrym dyżurze" mogli już oglądać takie seriale jak: "Chirurdzy", "Rezydenci", "New Amsterdam", "Dr. House", "Good doctor", to nadal chętnie sięgają po kolejne nowości, a teraz na prawdziwy hit wśród seriali medycznych wyrasta właśnie "The Pitt". Oglądaliście już czy dopiero planujecie?

