Wszelkie doniesienia na temat życia prywatnego księcia Williama i Kate Middleton wzbudzają sporą ciekawość mediów i szeregu zainteresowanych osób. Wszyscy zachodzą w głowę, jak wygląda ich życie poza fleszami fotoreporterów. Jak układają się relacje w ich rodzinie oraz jakimi rodzicami są William i Kate. Zobacz: Kate Middleton musi skrócić urlop macierzyński. Wszystko przez Królową Elżbietę II

Nie jest tajemnicą, że książę William jest wielkim fanem piłki nożnej. Niedawno następca brytyjskiego tronu miał możliwość oficjalnego spotkania z kobiecą drużyną piłki nożnej. Podczas spotkania Williamowi nie udało się uniknąć pytań o życie prywatne. Książę wyznał, że marzy o tym, by zabrać na mecz swoje dzieci. Otwarcie powiedział jednak, że nie jest to wyłącznie jego decyzja:

Będę musiał zapytać o to moją żonę. Zobaczę, kiedy będę mógł to zrobić. W tym momencie Jerzy ma 22 miesiące, więc jest na to trochę za wcześnie.