W Londynie odbyła się oficjalna premiera ekranizacji kolejnej powiści J.R.R. Tolkiena - "Hobbit". Na czerwonym dywanie można było spotkać obsadę filmu, która nie różni się zbytnio od tej, którą mogliśmy oglądać w trylogii "Władca Pierścieni". Jednak największą uwagę przybyłych skradł nie kto inny, a książę William. Tym razem bez małżonki księżnej Kate, która jest w ciąży z ich pierwszym dzieckiem. Książę wyglądał jak na arystokratę przystało - w klasycznym smokingu, z muchą i chustką w butonierce.

A jeśli chodzi o kobiety, to najlepiej wypadła Cate Blanchett. Piękna aktorka we wspaniałej kreacji Givenchy wyglądała zjawiskowo. Swój look gwiazda uzupełniła sandałkami na obcasie (zdjęcie poniżej), pochodzącymi z wiosennej kolekcji Givenchy. Koszt takich cudeniek to, bagatela ok. 9300 złotych...



