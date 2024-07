Ksiądz Krzysztof Charamsa jest na językach wszystkich, kiedy to kilka dni temu ujawnił publicznie, że jest gejem. Ksiądz Charamsa wyznał też, że ma narzeczonego, Eduardo, z którym chce wziąć ślub! Zrobił to na kilka chwil przed synodem biskupów, którzy na prośbę papieża Franciszka zajmą się stosunkiem Kościoła do homoseksualistów. Tymczasem w Polsce rozpętała się burza!

Reklama

Ksiądz-gej wydaje książkę!

Ksiądz Krzysztof został odwołany przez Watykan z Kongregacji Nauki Wiary. Otrzymał również zakaz nauczania. Jego historią zainteresowały się więc wszystkie media w Polsce. Dziś ksiądz Charamsa trafił na okładki dwóch magazynów - „Wprost” i „Newsweeka”. Okazuje się, że obu redakcjom Ksiądz Krzysztof Charamsa obiecał wywiad na… wyłączność!

Wprowadził nas w błąd i obiecał wyłączność - mówi redaktor naczelny Wprost, Tomasz Wróblewski

Wtóruje mu szefowa działu społeczeństwo w Newsweeku:

Nam też obiecał wyłączność.



Wcześniej ksiądz pojawił się w TVN, a także udzielił obszernego wywiady w Gazecie Wyborczej. Coraz częściej Księdzu Charamsie zarzuca się, że jego coming out służył wypromowaniu jego książki, która ma ukazać się już niebawem! Czy to dobra taktyka? Zdania są podzielone.

Tomasz Terlikowski: Żal tylko księdza

Samo ujawnienie się przez księdza Charamsę również podzieliło komentatorów.

Zobacz także

Tomasz Terlikowski w rozmowie z Faktem mówi:

Wystąpienie ks. Charamsy jest znakiem jego głębokiego nieszczęścia. Zdradził śluby, Kościół i wyrzekł się nauczania Jezusa Chrystusa. Trudno tu mówić o innym problemie. Historie księży, którzy z jakichś powodów decydowali się na odejście z kapłaństwa i porzucenie wiary, się zdarzały. To nie jest nic nowego. Jeśli kogoś żal, to tylko księdza - mówi

Innego zdania jest profesor filozofii Jan Hartman:

Polscy biskupi bardzo liczą na to, że informacja o ks. Charamsie to będzie muszka jednodniówka, a po paru dniach czy tygodniach wszyscy zapomną. Myślę, że tak się nie stanie. To przełomowe wydarzenia, wpisujące się w jakiś ciąg, które zmierzają do nadrobienia dystansu moralnego między Stolicą Apostolską a publiczną moralnością świata współczesnego zachodniego świata. Myślę, że Charamsa wcześniej zdecydował o odejściu z Kościoła. Bo czeka go albo klasztor, albo wygnanie.

Czy myślicie, że ksiądz Charamsa zrobił coming out tylko dla promocji książki?

Zobacz także: Dziewczyna Kuby Wojewódzkiego dumna z księdza geja!

Nowe wydanie tygodnika WPROST jest już dostępne na http://e.wprost.pl/ oraz w wersji na tablety i smartfony.

Posted by WPROST on 4 października 2015

Kościół prześladuje gejów, czasami zrównuje ich z pedofilami – twierdzi ks. Krzysztof Charamsa, który przed kamerami przyznał się do swojej orientacji seksualnej.

Posted by Newsweek Polska on 4 października 2015

Ksiądz gej z partnerem:

Krzysztof Charamsa:

Wystąpienie Krzysztofa Charamsy: