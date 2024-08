Krzysztof i Joanna na co dzień chętnie przemycają do sieci drobne urywki ze swojego życia prywatnego. Teraz dowiedzieliśmy się, że mają powody do świętowania i to nie byle jakie! Posypały się gratulacje!

Krzysztof i Joanna Ibiszowie podzielili się nowiną

Od lat 90. Krzysztof Ibisz jest jednym z czołowych prezenterów na polskim ekranie. Cieszy się on niesłabnącą sławą, choć nie da się ukryć, że nie tylko jego życie zawodowe, ale i prywatne, budzi ogromne zaciekawienie. W tym drugim niewątpliwie nie brakuje rewelacji, bowiem 59-latek ma już za sobą dwa nieudane małżeństwa.

Obecnie jest w szczęśliwym związku z trzecią żoną, Joanną, z którą doczekał się syna Borysa. Para co jakiś czas ochoczo dzieli się wspólnymi kadrami na forum, a niedawno ogłosili, że spodziewają się kolejnego dziecka! Dla Ibisza będzie to już czwarta pociechy, a niedawno w rozmowie z nami zdradził, jakie emocje towarzyszą mu przed narodzinami następnego potomka. Teraz wraz z żoną podzielił się swoim wielkim szczęściem.

Krzysztof Ibisz z żoną Instagram@krzysztof_ibisz_official

Jak się okazało, właśnie wybiła im 3. rocznica ślubu! Prezenter wrzucił z tej okazji ich wspólną fotkę i w dość żartobliwy sposób opisał pokrótce, jak ich życie wygląda w świetle Instagrama, a jak w rzeczywistości.

Dziś świętujemy 3. rocznicę ślubu. Instagram vs reality: ig: Niech żyje miłość, reality: Boże, na co nam przyszło?

Na pierwsze życzenia i gratulacje para nie musiała wcale długo czekać. Internauci w kilka chwil zalali post ciepłymi słowami.

Śliczna z Was para, samych cudowności w życiu

Najlepszego państwu życzę z okazji skórzanej rocznicy. Dużo zdrowia, miłości i szczęścia

Panie Krzysztofie, bardzo się cieszę i życzę wam dużo zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności i wszystkiego, co najlepsze

Gratulacje... piękni, młodzi, zakochani

Również i my dołączamy się do życzeń! Nie możemy się doczekać, aż Krzysztof i Joanna po raz kolejny zostaną rodzicami i podzielą się pierwszym zdjęciem maleństwa.

