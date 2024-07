Wyznanie księdza Krzysztofa Charamsy, który odważnie przyznał, że jest gejem, poruszyło Polakami. Szczególnie, że ksiądz jest ważnym urzędnikiem Watykanu. Drugim sekretarzem Międzynarodowej Komisji Teologicznej i funkcjonariuszem dawnej Świętej Inkwizycji, czyli Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie. Ksiądz wykłada też na dwóch uniwersytetach w Rzymie. Co takiego powiedział?

– Wiem, że nie mogę już dłużej wypełniać tego, co kocham, bez ukazania mojej natury, bo musiałbym być faryzeuszem. Nie mogę już tylko po kryjomu wspierać homoseksualisty, który kocha swojego partnera. Nie mogę już tylko po cichu pocieszać lesbijek i dawać im siłę, by wytrwały w tym koszmarnym zohydzeniu, upodleniu, które jest efektem mentalności katolickiej. Muszę to powiedzieć publicznie jako teolog i jako ksiądz. Także prawdę o moim homoseksualizmie – tłumaczy ksiądz Krzysztof Charamsa w Newsweeku Polska.