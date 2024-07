Wyznanie księdza Krzysztofa Charamsy, który przyznał, że jest gejem poruszyło nie tylko Polaków, ale też świat. Ksiądz był dotąd bowiem wysokim urzędnikiem w Watykanie. Jego odważne wyznanie mocno poparła dziewczyna Kuby Wojewódzkiego, Renata Kaczoruk. Od czasu, kiedy związała się z showmanem lubi wyrażać zdanie na wiele bieżących kwestii. Na swoim profilu na Instagramie napisała:

Cisza na morzu i bęc. Ksiądz gej. Szach mat. Koniec stopniowania: zły, gorszy, homo. Pierwsza Wyzwolona Dusza w Kościele. Duma

Historia księdza Krzysztofa Charamsy

Ksiądz odważnie przyznał się do swojej orientacji homoseksualnej. Uważał, że nie może dłużej pocieszać ludzi o odmiennej orientacji, kiedy sam się z tym ukrywa. Mówił w Newsweeku:

Wiem, że nie mogę już dłużej wypełniać tego, co kocham, bez ukazania mojej natury, bo musiałbym być faryzeuszem. Nie mogę już tylko po kryjomu wspierać homoseksualisty, który kocha swojego partnera. Nie mogę już tylko po cichu pocieszać lesbijek i dawać im siłę, by wytrwały w tym koszmarnym zohydzeniu, upodleniu, które jest efektem mentalności katolickiej. Muszę to powiedzieć publicznie jako teolog i jako ksiądz. Także prawdę o moim homoseksualizmie.

To jednak nie wszystko. Krzysztof Charamsa przyznał się również do tego, że jest zakochany i szczęśliwy. Na konferencji prasowej, zorganizowanej w sobotę, ogłosił swój coming out i pokazał partnera - Eduardo.

Konsekwencje wyznania księdza Krzysztofa Charamsy

Watykan zareagował szybko i stanowczo. Polak został odwołany i dostał również zakaz nauczania. Charamsa jednak nie żałuje swojej decyzji.

