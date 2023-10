Krzysztof Stanowski zakończył współpracę z Kanałem Sportowym. Dziennikarz wydał oświadczenie

Kilka dni temu Małgorzata Rozenek-Majdan podzieliła się z fanami swoim nowym projektem. Ostatnie miesiące prezenterka spędziła na tworzeniu "sekretnej" książki. Małgorzata podjęła się bardzo kontrowersyjnego tematu, mianowicie napisała o in vitro. Chwilę po przedpremierowym zaprezentowaniu nowości, jeden ze współautorów podważył udział Rozenek w projekcie. Autorka i wydawnictwo odnieśli się do oskarżeń. Co napisali? Małgorzata Rozenek nie napisała książki o in vitro? Małgorzata Rozenek-Majdan często zabiera głos w sprawie in vitro. 41-latka w pełni popiera metodę zapłodnienia pozaustrojowego, bo to właśnie dzięki niej dwukrotnie została mamą i realizuje się w roli mamy. Gwiazda nigdy tego nie ukrywała, a co za tym idzie, mocno sprzeciwia się jakiejkolwiek próbie zaostrzenia przepisów dotyczących in vitro, ponieważ wie, ile kobiet może i chce z niego korzystać. Zobacz także: Małgorzata Rozenek napisała książkę o in vitro! "Nie mogę dłużej milczeć. Mam obowiązek zabrać głos" Kilka dni temu Małgorzata pokazała okładkę książki o in vitro, na której widnieje jako autorka. Jeden ze współautorów, dominikanin Paweł Gużyński, podważył udział Rozenek w projekcie. Czy prezenterka nie napisała książki, którą promuje jako swoją? Po pierwsze, wywiady nie zostały przeprowadzone, zebrane i opracowane kosztem Pani wielomiesięcznej żmudnej pracy - zaznacza delikatnie dominikanin. Do udzielenia wywiadu, który ukazał się w książce firmowanej Pani imieniem i nazwiskiem, nie zniechęcił mnie ani Pani status celebrytki, ani wielce prawdopodobna negatywna reakcja własnego środowiska. Niemniej nie mogę pozostać obojętny na fakt, iż tak bezceremonialnie przedstawia się Pani jako autorka wywiadów, które przeprowadził i opracował ktoś...