Pierwszy wspólny wywiad Jakuba Rzeźniczaka i jego partnerki, Pauliny odbił się w mediach szerokim echem. Wszystko przez kontrowersyjne słowa, jakie padły z ust piłkarza. Teraz odniósł się do nich dziennikarz, słynący z ciętej riposty. Krzysztof Stanowski nie gryzł się w język!

Jakub Rzeźniczak już od dłuższego czasu jest na medialnym świeczniku. Wszystko przez zawirowania w jego życiu prywatnym i afery, które ujrzały światło dzienne. Prawdziwa burza w sieci rozpoczęła się po jego głośnym wywiadzie u Żurnalisty. Teraz jednak piłkarz dolał oliwy do ognia. Wszystko przez wywiad Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków w "Dzień dobry TVN". Ten był szeroko komentowany. Teraz głos zabrał także Krzysztof Stanowski.

Zobacz także: Ewelina Taraszkiewicz reaguje na wywiad Rzeźniczaka w "Dzień dobry TVN". "Atak na małe niewinne dziecko"

Przed chwilą byliśmy świadkami tego, jak Jakub i Paulina Rzeźniczakowie tłumaczyli się po wywiadzie w TVN. Ich tłumaczenia jednak zdały się na nic, ponieważ Krzysztof Stanowski nie zostawił na piłkarzu suchej nitki. W nagraniu dla WeszłoTV padły naprawdę mocne słowa na jego temat:

Pop********* cię. Wiem, że zawsze chciałeś byś dobrym człowiekiem, wiem że masz w sobie pierwiastek dobra, ale niestety stałeś się człowiekiem złym, człowiekiem bardzo złym. Patrzę na to, co robisz i jestem zniesmaczony, zażenowany, zawstydzony tobą, wk*******, załamany

Pop********* cię. Wiem, że zawsze chciałeś byś dobrym człowiekiem, wiem że masz w sobie pierwiastek dobra, ale niestety stałeś się człowiekiem złym, człowiekiem bardzo złym. Patrzę na to, co robisz i jestem zniesmaczony, zażenowany, zawstydzony tobą, wk*******, załamany

Zobacz także: Jakub Rzeźniczak o imieniu dla córki: "Dla chłopca i dziewczynki to samo"

Na tym jednak się nie skończyło. Jakubowi Rzeźniczakowi oberwało się głównie za słowa, które padły względem jego pierwszej córki, Inez:

Czy coś by się zmieniło w twoim życiu, gdybyś nie poszedł do tej telewizji? Czy coś by się stało, gdybyś swoje wyznania zachował dla siebie albo napisał w pamiętniku? Takie wyznania świadczą tylko o tobie. To ty sam robisz z siebie bydlaka i potwora

skwitował.