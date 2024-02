O swoim partnerze Caroline Derpienski wspominała często, jednak cały czas chroniła jego tożsamość. Twierdziła, że jej partner, tajemniczy Jack nie szuka rozgłosu, bo to przeszkadzałoby mu w prowadzeniu interesów. Krzysztof Stanowski postanowił sprawdzić, kim jest miliarder. Mężczyzna w przeszłości był aresztowany. Teraz walczy o sprawiedliwość. W grę wchodzą dziesiątki milionów złotych.

W sobotę, 17 lutego Krzysztof Stanowski spełnił prośby fanów, które dostawał od dłuższego czasu. Na swoim niedawno założonym Kanale Zero opublikował materiał wideo poświęcony Caroline Derpienski. Jakiś czas temu dziennikarz pochwalił się wspólnymi zdjęciami z celebrytką. W filmie przyjrzał się jej partnerowi. Potwierdził, że tajemniczy milioner to tak naprawdę nie Jack tylko Krzysztof P. W przeszłości wspominała o nim Aneta Glam. Dodał, że ukochany modelki nie zgodził się na nagranie jego wizerunku.

Zobacz także: Carolina Derpienski zdjęła doczepy. Zobaczcie, jak wyglądają jej włosy

Dziennikarz skupił się na przeszłości partnera Caroline Derpienski. Okazuje się, że o mężczyźnie mówiło się w kontekście afery kryminalnej. Został nawet aresztowany, ale ostatecznie go nie skazano. Krzysztof Porowski miał otrzymać zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie.

Zdaniem Krzysztofa Stanowskiego to właśnie dzięki odszkodowaniu Caroline Derpienski może pozwolić sobie na luksusowe życie. Dziennikarz dodał, że ukochany celebrytki walczy o jeszcze większą sumę. Podobno ma się domagać łącznie 26 milionów złotych. Z materiału wynika, że w areszcie spędził ponad dwa lata.

Zobacz także

To nie jest wina pana Krzysztofa, że otrzymał te cztery miliony złotych. Nie będzie też jego winą, jeśli otrzyma kolejne, być może, 20. Będzie to wina nieudolności polskiego wymiaru sprawiedliwości, który wsadził niewinnego człowieka do więzienia na dwa i pół roku, a dopiero potem próbował mu cokolwiek nieskutecznie udowodnić

To nie jest wina pana Krzysztofa, że otrzymał te cztery miliony złotych. Nie będzie też jego winą, jeśli otrzyma kolejne, być może, 20. Będzie to wina nieudolności polskiego wymiaru sprawiedliwości, który wsadził niewinnego człowieka do więzienia na dwa i pół roku, a dopiero potem próbował mu cokolwiek nieskutecznie udowodnić

Z filmu Krzysztofa Stanowskiego dowiadujemy się także, że partner Caroline Derpienski miał zostać skazany na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata za fałszowanie dokumentów, które były podstawą do przyznania mu kredytu na kwotę kilkudziesięciu milionów dolarów. Jeden ze śledczych, którzy rozmawiali z dziennikarzem, twierdzi, że biznesmen nie jest niewinny.

Był postacią nietuzinkową (...) Na pewno inteligentną. Natomiast wielu przestępców jest inteligentnych, zwłaszcza takich poruszających się w przestrzeni gospodarczej (...) To może nie do końca spełnia definicję mafii, ale zorganizowanej przestępczości i w tej terminologii można się poruszać. No i tak to było w tym przypadku, czyli był niewątpliwie inteligentny

– przekazał rozmówca.