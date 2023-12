To było do przewidzenia, że prędzej czy później do tego dojdzie. Krzysztof Stanowski ogłosił, że będzie dollarsowo - to może oznaczać tylko jedno. Dziennikarz właśnie szykuje się do obnażenia prawdy na temat jednej z bardziej kontrowersyjnej gwiazdy polskiego show-biznesu, Caroline Derpienski. Co na to sama zainteresowana? Wiemy to!

Caroline Derpienski o planach Stanowskiego

Nie da się ukryć, że film Krzysztofa Stanowskiego na temat Natalii Janoszek odbił się w mediach szerokim echem. To właśnie wtedy dziennikarz obnażył prawdę na temat celebrytki, ujawniając jej sekrety związane z jej medialną karierą. Od tamtej pory w mediach pojawiła się kolejna, równie kontrowersyjna gwiazda, Caroline Derpienski. Nic więc dziwnego, że wówczas fani dziennikarza zaczęli dopytywać, czy powstanie tego typu film, na temat nowej gwiazdy. Teraz Stanowski rozwiał wszelkie wątpliwości.

Tyle osób o taki film prosiło… Zapowiada się DOLLARSOWY Nowy Rok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie napisał w zapowiedzi.

Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa, 26.06.2023. Krzysztof Stanowski na lotnisku Okecie, po powrocie z Indii, gdzie robil sonde na temat Natalii Janoszek.

N/z: Krzysztof Stanowski Piotr Molecki/East News

Jak się okazuje, Krzysztof Stanowski pokusił się już także o zakup biletów na lot z Warszawy do Miami i z powrotem. Co na to sama zainteresowana? Zapytaliśmy! Wszystko wskazuje na to, że Caroline Derpienski bardzo się cieszy z tego, że już niedługo powstanie taki dokument na jej temat:

Mam stosunek bardzo pozytywny. Jestem mega pozytywna na co dzień i otwarta na inteligentnych z dystansem do siebie ludzi - wyznała nam modelka

Caroline Derpieński Instagram@carolinederpienski

Caroline Derpieński zdradziła nam także, że dziennikarz już się z nią kontaktował w tej sprawie:

Krzyś się ze mną kontaktował jakiś czas temu. Ustaliliśmy dogodne dla obu stron dni spotkań na nagrywki, dolarsowe spędzenie czasu w Miami. Czekam na niego i jestem bardzo szczęśliwa, że się zobaczymy

Ponadto wyznała, że nie ma powodów do obaw:

Nie obawiam się niczego, ja nie zrobiłam kariery w Polsce opowiadając o tym jak wielką jestem gwiazdą za oceanem, tylko zrobiłam karierę opowiadając o dolarsach i luksusowym życiu, więc to zupełnie inny kierunek niż Natalia. skwitowała.

Wy też już nie możecie się doczekać tego materiału?