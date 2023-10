Krzysztof Stanowski pod koniec maja wziął pod lupę Natalię Janoszek i w swoim materiale w serwisie Youtube zarzucił celebrytce zmyślenie swojej kariery w Bollywood. Swój materiał poparł wieloma dowodami. Na reakcję samej Natalii Janoszek musieliśmy trochę poczekać, aż w końcu dziś, 6 czerwca, aktorka opublikowała obszerne oświadczenie, w którym przyznała, że w jej opinii materiał Stanowskiego był bardzo nierzetelny i zamierza pozwać dziennikarza.

Krzysztof Stanowski szybko zareagował na komentarz celebrytki i również opublikował oświadczenie - krótkie i dosadne.

Teraz z kolei w rozmowie z jednym z portali Stanowski w mocnych słowach wypowiedział się o Janoszek, jednocześnie zapewniając, że sądowej batalii się nie boi, a wręcz przeciwnie - bardzo się na nią cieszy! Sprawdźcie szczegóły.

O Natalii Janoszek znów jest głośno. Celebrytka po ponad dwóch tygodniach od słynnego już materiału Krzysztofa Stanowskiego na jej temat, postanowiła w końcu zabrać głos. Natalia Janoszek poinformowała, że zamierza pozwać dziennikarza.

Krzysztof Stanowski w rozmowie z portalem Pudelek.pl zapewnił, że nie obawia się sądowej batalii z Natalią Janoszek, a co więcej, bardzo się na nią cieszy. Dziennikarz ma bowiem nadzieje, że rozprawy będą "przypominać ludziom, by nie wierzyli w te wszystkie zmyślone gwiazdy". Nie zabrakło też mocnych słów w kierunku samej celebrytki.

- Serial sądowy, który przed nami, może być najchętniej oglądaną produkcją w życiu tej blagierki. Już miałem nadzieję, że ze wstydu zakopała się pod ziemię, ale ktoś jednak wziął szpadel i tę chodzącą żenadę wydobył ponownie na powierzchnię. Ale bardzo mnie to cieszy, bo będzie okazja, by regularnie - o ile rozprawy będą regularne - przypominać ludziom, by nie wierzyli w te wszystkie zmyślone gwiazdy. Będzie to też nauka dla naśladowczyń, że kłamstwo ma krótkie nogi, jeszcze krótsze niż Janoszek - powiedział w rozmowie z Pudelkiem, Krzysztof Stanowski.