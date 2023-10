Krzysztof Stanowski po ukazaniu się ostatniego niemal 3-godzinnego filmu, w którym ostatecznie poruszył temat Natalii Janoszek, jej lotów prywatnym samolotem i słynnych ról w bollywoodzkich filmach zdecydował się oficjalnie podsumować ten temat i opublikował obszerny wpis na Facebooku. Krzysztof Stanowski nie ukrywa, że historia celebrytki to też cenna lekcja dla niego i historia o naszych czasach. Szczerze do bólu!

Krzysztof Stanowski nie ukrywa radości z zakończenia tematu Natalii Janoszek, nad którym pracował przez ostatnie miesiące. Dziennikarz wytłumaczył też, dlaczego zależało mu, aby doprowadzić tę historię do końca i nie ukrywa, że nie chodziło w niej tylko o Natalię Janoszek, ale o specyfikę naszych czasów, gdzie każdy może zostać "gwiazdą".

Cieszę się, że finałowy odcinek o Natalii Janoszek został już wyemitowany, bo rzygałem już tym tematem, obejrzałem tyle wywiadów z tą dziewczyną, że sam jej głos przyprawiał mnie o mdłości. Wbrew temu, co niektórzy próbują mi wmówić, nie mam obsesji związanej z naszą "gwiazdą". Po prostu wykonałem pracę, do której ona mnie zmobilizowała lub wręcz zmusiła - pisze Krzysztof Stanowski.

Dziennikarz "Kanału sportowego" nie ukrywa, że natrafiał na mnóstwo komentarzy i pytań, czemu zajął się akurat Natalią Janoszek. Krzysztof Stanowski porównał swoje śledztwo do historii słynnego "Oszusta z Tindera".

Co jakiś czas natrafiam na komentarz w stylu: „Kto ją w ogóle zna? Po co tracić czas na takiego anonima?”. Takiej osobie odpowiadam tutaj: to, że ty jej nie znasz, nie znaczy, że nikt jej nie zna. Ale jest też odpowiedź lepsza: nikt nie znał Simona Levieva, ale cały świat poznał „Oszusta z Tindera”. Bo czasami główny bohater jest tylko przyczynkiem do czegoś szerszego.

To jest historia o niej, ale także o naszych czasach.