Bez wątpienia w ostatnim czasie było głośno zarówno o Krzysztofie Stanowskim, jak i o Caroline Derpieński. Nie bez powodu! Co tak naprawdę popularny dziennikarz sądzi o nowej celebrytce w polskim show-biznesie? Zdradził to w rozmowie z Party.pl!

Krzysztof Stanowski o Caroline Derpieński?

Od jakiegoś czasu wszyscy w medialnym świecie mówią o nowej celebrytce, która w polskim show-biznesie pojawiła się zupełnie niespodziewanie, zgarniając wszystkie głośne nagłówki w sieci. Ostatnio to właśnie Caroline Derpieński wpłynęła na niesamowitą oglądalność show Kuby Wojewódzkiego. Teraz wszystko wskazuje na to, że gwiazda chciałaby zostać także główną bohaterką w materiale Krzysztofa Stanowskiego, który nie tak dawno zdemaskował wymyśloną karierę Natalii Janoszek. W rozmowie z naszą reporterką dziennikarz zdradził, że celebrytka odezwała się do niego za sprawą Instagrama. Czy ten faktycznie zrobi o niej film?

- Ale o czym konkretnie mam zrobić film? O tym, że ona nie jest żadną gwiazdą? No to już wszyscy wiedzą. Film ma sens wtedy, gdy wszyscy by myśleli, że ona jest gwiazdą, ale nie ma takich osób w Polsce - wyznał dziennikarz.

Co sądzi o obecności Caroline Derpieński w mediach? Zobaczcie cały wywiad, aby się dowiedzieć.