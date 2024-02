Od dziennikarza przez publicystę do celebryty – Krzysztof Stanowski przeszedł bardzo długą i nietypową drogę w mediach. W pewnym sensie jest fenomenem, ponieważ rzadko się zdarza, by redaktor sportowy potrafił wywołać tak duże i skrajne emocje. Jedni go nie znoszą (Tomasz Smokowski, z którym prowadził Kanał Sportowy, ponoć go wręcz nienawidzi), drudzy uważają, że oto pojawił się trybun ludowy, który „mówi, jak jest”. Po odejściu z poprzedniego projektu w atmosferze konfliktu Krzysztof Stanowski 1 lutego ruszył z własnym formatem. W Kanale Zero widzowie będą mieli okazję do oglądania znanych dziennikarzy i prezenterów jak Izabella Krzan, Przemysław Rudzki, Tomasz Raczek, Marcin Meller, Rafał Zaorski czy też Maciej Dąbrowski. Co wiemy o życiu prywatnym Krzysztofa Stanowskiego? Od blisko 15 lat jest szczęśliwym mężem.

Kim jest żona Krzysztofa Stanowskiego?

W ciągu ostatniego roku popularność Krzysztofa Stanowskiego wystrzeliła i wylała się poza branżę sportową czy dziennikarską. Jeden z założycieli Kanału Sportowego zaistniał w tabloidach m.in. dzięki materiałowi na temat Natalii Janoszek. Publicysta zdążył zbudować wokół siebie sporą grupę medialną, opierającą się na znanych nazwiskach.

Nic dziwnego, że coraz więcej osób interesuje się również życiem prywatnym Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarz od blisko 15 lat jest mężem Marty Sosnowskiej. Nie wszyscy wiedzą, że jego żona także pojawia się w telewizji, choć w zupełnie innej formie. Kobieta wystąpiła w reklamie popularnego suplementu wspomagającego wątrobę.

Z wykształcenia jest dietetyczką, na zdjęciach chętnie pozuje razem z mężem, ale od show-biznesu woli się jednak dystansować. Marta Sosnowska i Krzysztof Stanowski powiedzieli sobie „tak” w czerwcu 2009 roku. Para doczekała się dwóch synów: Leona i Aleksandra. Małżeństwo obecnie wychowuje dzieci w luksusowym domu w gminie Lesznowola, niedaleko Warszawy.

Współzałożyciel Kanału Sportowego cieszy się dużym ogrodem, a także małym boiskiem, na którym może trenować z synami. Swoją rezydencją Krzysztof Stanowski chwalił się także w mediach społecznościowych. Dziennikarz lubi spędzać czas z rodziną, ale także i znanymi kolegami. Pod koniec roku poleciał do Stanów Zjednoczonych i spędził czas w towarzystwie koszykarza Marcina Gortata.

W lipcu br. Krzysztof Stanowski będzie świętował 42. urodziny. Nie każdy dziennikarz sportowy w jego wieku może pochwalić się takim dorobkiem zawodowym, a także statusem finansowym. Warto przypomnieć, że w przeszłości współpracował z takimi redakcjami jak „Super Express”, „Dziennik”, „Futbol” oraz „Futbolnews”. Jego program emitowano w Eleven Sports, TVP sport, WeszłoTV i oczywiście Kanale Sportowym.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że po odejściu z „Pytania na śniadanie” Izabella Krzan pojawi się w kanale Krzysztofa Stanowskiego. Format ruszy w czwartek o godzinie 20:00 i rozpocznie się od rozmowy jego założyciela z Przemysławem Rudzkim. Będziecie śledzić nowy projekt?