Niedawno Krzysztof Ibisz i jego żona Joanna przekazali światu wspaniałe informacje o tym, że niebawem po raz kolejny zostaną rodzicami. Fani dopiero co zdążyli się oswoić z tą myślą, a tymczasem do sieci trafiły kolejne, wspaniałe wieści. Tylko zobaczcie!

Krzysztof Ibisz chwali się sukcesem żony

Wiadomość o tym, że Krzysztof Ibisz zostanie ojcem po raz czwarty wywołała lawinę gratulacji. To jednak nie koniec nowin: trzeba przyznać, że nowości w życiu prezentera nadchodzą w iście zawrotnym tempie. Dopiero co okazało się, że na telewizyjne ekrany powróci prowadzony przez Ibisza teleturniej "Awantura o kasę". Ale zawodowo ma co świętować także wybranka prezentera!

Teraz Krzysztof Ibisz razem z żoną postanowił wybrać się na romantyczny wypad we dwoje, a przy okazji podzielił się osiągnięciem naukowym Joanny:

Po 4 latach intensywnej nauki Asia została certyfikowanym lekarzem medycyny funkcjonalnej. Jako pierwsza w Polsce - chwali się prezenter.

Choć związek Krzysztofa i Joanny Ibiszów na początku budził pewne kontrowersje z uwagi na dużą różnicę wieku między partnerami (prezenter jest starszy od swojej wybranki o 27 lat), gołym okiem widać, że małżonkowie niezwykle się wspierają i stoją za sobą murem.

My dołączamy się do gratulacji!

Czekacie na narodziny czwartego potomka Krzysztofa Ibisza?

