Krzysztof Gojdź opowiedział o swoim psie. To 10-letni posokowiec bawarski. Chirurg plastyczny gwiazd zdradził, że jego ulubieniec jest ślepy. Pies doktora stracił wzrok w wyniku chory. Krzysztof Gojdź jest bardzo przywiązany do swojego pupila. Nie ukrywa, że Cosmo jest mu bardzo bliski.

Jest to najukochańszy zwierzak, do którego ja mega tęsknię, kiedy wyjeżdżam, a on tęskni za mną. Nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez tego zwierzaka - zdradził Gojdź w wywiadzie dla Party.pl.