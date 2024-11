Informacje o śmierci Krzysztof Pakuły przekazała prowadzona przez biznesmena firma. Mężczyzna był znanym podlaskim przedsiębiorcą, który znacząco wpłynął na rozwój polskiego rynku spożywczego. W 2009 roku założył Polską Grupę Sklepów Spożywczych Chorten, która z czasem stała się jednym z największych zrzeszeń niezależnych placówek detalicznych w kraju. Jego inicjatywa pozwoliła tysiącom lokalnych sklepów skutecznie konkurować z międzynarodowymi sieciami. Z czasem zaangażował się także w działalność fundacji. Odszedł 21 listopada br.

Reklama

Krzysztof Pakuła nie żyje

Grupa Chorten, pod kierownictwem Pakuły, zrzesza obecnie ponad 3000 placówek na terenie całej Polski. Model współpracy zaproponowany przez przedsiębiorcę umożliwiał niezależnym właścicielom sklepów korzystanie ze wspólnej infrastruktury, zachowując jednocześnie ich autonomię. Pakuła stworzył również strategię marketingową, która uczyniła markę Chorten rozpoznawalną w całym kraju. Swoją firmą zarządzał od ponad 15 lat.

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 21 listopada 2024 r. w wieku 68 lat zmarł Krzysztof Pakuła, twórca i prezes Polskiej Grupy Sklepów Spożywczych Chorten, zrzeszającej ponad 3000 placówek w całym kraju. Grupą Chorten zarządzał od jej początku, a więc od 15 lat – czytamy w oświadczeniu firmy Chorten.

Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy, sprawom firmy i misji umacniania polskiego handlu detalicznego, prowadząc jednocześnie własne sklepy. Pierwszy sklep założył w 1990 r. Człowiek o wyjątkowej charyzmie, otwartym umyśle i wielkim sercu, który potrafił zjednywać sobie ludzi. Zawsze wierzył w mądrość polskich kupców i dobro ludzi. Pomysłodawca i przewodniczący rady Fundacji Grupy Chorten »Nie bądź obojętny«, wielki pasjonat sportu i jego mecenas – przekazano w komunikacie.

Pozostawił po sobie wielkie dzieło, które będzie kontynuowane. Pogrążeni w smutku zarząd oraz pracownicy Grupy Chorten – dodano na koniec.

Krzysztof Pakuła angażował się również w rozwój lokalnej społeczności. Był sponsorem Jagiellonii Białystok oraz inicjatorem współpracy pomiędzy Grupą Chorten a lokalnymi organizacjami sportowymi. Dzięki jego działaniom powstał Stadion Chorten, który stał się miejscem ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych w regionie.

Zaangażowanie Krzysztofa Pakuły wykraczało poza sferę biznesową. Wspierał działalność fundacji „Nie bądź obojętny”, która koncentruje się na pomocy potrzebującym, zwłaszcza osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jego działalność charytatywna była ważnym elementem jego życia zawodowego i prywatnego.

Śmierć Krzysztofa Pakuły to ogromna strata dla polskiego biznesu i społeczności. Jego dzieło, Grupa Chorten, pozostaje symbolem przedsiębiorczości i innowacyjnego podejścia do handlu detalicznego. Dzięki jego wizji tysiące sklepów w całym kraju mogły się rozwijać, a jego wkład w rozwój regionu i wsparcie dla potrzebujących na długo pozostaną w pamięci. Nie jest to jedyna smutna informacja, jaka dotarła do nas w listopadzie. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nie żyje znany menadżer gwiazd. Miał zaledwie 37 lat.

Reklama

Zobacz także: Nie żyje ceniony polski sportowiec. Były mistrz Europy zmarł w wieku 34 lat