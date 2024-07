Anna Lewandowska bardzo szybko awansowała do grona najpopularniejszych polskich gwiazd. Żona Roberta mocno promuje zdrowy tryb życia, prowadzi bloga i jest chętnie angażowana do kolejnych kampanii przez znane marki. Od jakiegoś czasu jednak można zauważyć, że skupiło się wokół niej dość pokaźne grono tzw. "hejterów". Przypomnijmy: Lewandowska ma spore problemy. Chodakowska wie dlaczego

Reklama

Aspirująca trenerka nie rezygnuje z kolejnych postów i regularnie aktualizuje nie tylko bloga, ale też konto na Instagramie. I to właśnie tam spada na nią największa krytyka. Ostatnio Lewandowska poleciła 5-dniową kurację oczyszczającą sokami Essence Cleanse, z której niedawno korzystały m.in. Doda czy Natalia Siwiec. Jej koszt to około 700 złotych, co szybko wypunktowali internauci. Zwracali oni uwagę, że Anna oderwana jest od realiów zwykłych ludzi.

Lewandowska z pewnością jest obecnie najbardziej zamożną polską celebrytką. Czy to sprawia, że jest mniej wiarygodna?

Zobacz: Polecane przez Lewandowską produkty wcale nie takie zdrowe? Zaskakujące zarzuty fanki

Zobacz także

Reklama

Amerykańskie wakacje Lewandowskich: