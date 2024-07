W poniedziałek wybrano reprezentantkę Polski na konkurs Eurowizji. Doda była mocno zaskoczona osobą Moniki Kuszyńskiej, a jej fani do ostatniej chwili liczyli, że to ona pojedzie do Wiednia. Wokalistka postanowiła życzyć Monice powodzenia i trzyma za nią kciuki. Zobacz: Doda zaskoczona wyborem Kuszyńskiej na Eurowizję: Mam nadzieję, że Monika nie poczuje się marionetką

Wokół Dody jest głośno nie tylko ze względu na jej ostatni singiel "Riotka", ale także z powodu nowego chłopaka. Od czasu do czasu jak bumerang powraca jednak wątek jej pierwszego męża, Radosława Majdana, który, jak twierdzi Rabczewska, miał skłonność do zdrad. Teraz w swojej nowej książce rąbka tajemnicy na temat ich relacji uchyliła Krystyna Pytlakowska, dziennikarka Vivy!, a prywatnie przyjaciółka piosenkarki.

Wyznała, że kiedy piłkarz zawiódł zaufanie Dody to wraz z jej ówczesną menadżerką - Mają Sablewską uknuły intrygę. Opisała to w swojej publikacji:

Założyłyśmy, że jak Radek wyzna publicznie, że Doda jest kobietą jego życia, to Doda da się przeprosić i wróci do niego. Niestety, tak się nie stało. Nie wiedziałam wtedy, że on ją zdradzał. Ona wiedziała i miała dowody tej zdrady, wynajmowała detektywów - napisała w "Więcej grzechów nie pamiętam".

Wiedzieliście o tym?

